Giugliano. Concetta uccisa dal male del secolo, lanciò una raccolta fondi per i malati di cancro

L’anno scorso, in occasione del suo compleanno, aveva lanciato una donazioni per Aimac – Associazione Italiana Malati di Cancro. Oggi Concetta Riccio, giovane di Giugliano, purtroppo non ce l’ha fatta. A piangerla sui social ci sono amici e parenti. “Una notizia che non avrei mai voluto sentire ….. resterai per sempre nei cuori di tutti noi Buon viaggio amica

“Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo. Ho incluso le informazioni su Aimac – Associazione Italiana Malati di Cancro di seguito. Inoltre, Facebook ha controllato l’organizzazione no profit per confermare la sua autenticità”, scriveva Concetta. “Scopo dell’Associazione è offrire informazioni sul cancro e sulle terapie ai malati, alle loro famiglie e amici; assicurare sostegno psicologico ai malati; promuovere iniziative per diffondere il più capillarmente possibile le informazioni sul cancro. Aimac opera in stretta collaborazione con associazioni di volontariato, centri di oncologia medica universitari e ospedalieri, istituti a carattere scientifico, sempre uniformandosi ai criteri stabiliti dall’International Union Against Cancer (UICC) e dalla European League against Cancer (ECL). Aimac è stata inoltre protagonista di numerosi accordi e riconoscimenti con le più importanti associazioni ed istituzioni mondiali. Facebook paga tutte le spese di elaborazione per conto tuo, quindi l’organizzazione no profit riceverà il 100% della tua donazione”.