Conferme del sms e soldi scalati il giorno dopo la finale di Sanremo, i fans di Geolier: “E’ una beffa”

Messaggi di conferma arrivati il giorno dopo, soldi scalati dalle sim sempre il giorno seguente. Sa di beffa quanto successo a Sanremo. Molti fans di Geolier denunciano irregolarità: “Non ci hanno fatto votare Geolier sabato sera, non arrivava il messaggio di conferma che invece è arrivato 24 ore dopo scalandoci i soldi. Era tutto un bluff”, dicono i fans.

Avvocato di Napoli chiede gli atti

“Chiederò, con un accesso civico, tutti i voti dati dalla sala stampa ai 30 artisti nelle 5 giornate, per appurare se il voto espresso a Geolier nell’ultima serata è stato discriminatorio”: lo afferma l’avvocato Erich Grimaldi, del foro di Napoli, sottolineando che “il 60% del televoto è stato a favore di Geolier, motivo per cui è necessario e doveroso comprendere se la Rai, quale servizio pubblico, ha riconosciuto la vittoria di Angelina Mango in maniera discriminatoria o meno, comunicando, peraltro, le modalità e le competenze, con cui sono stati selezionati i giornalisti votanti a Sanremo”.

Tutto ciò, afferma il legale, “anche in considerazione delle gravi affermazioni di alcuni di essi dopo la classifica delle cover”.

L’avvocato Grimaldi fa riferimento a “espressioni del tipo: ‘Non fate più votare la Campania’ o come quella di una giornalista di Pavia che esclamava ‘gli ho dato uno perché non potevo dare zero’, chiedendo inoltre a Geolier in conferenza stampa ‘non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri…’. Sono comportamenti – conclude l’avvocato – che segnalerò, peraltro, all’ordine dei giornalisti”.

Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo.

Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto”. Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore.

Gli appelli dei cantanti durante la finale

“Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l’sms di conferma della votazione”. “Continuate a votare finché non arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate”, avevano detto in coro Geolier Sui coail anche Irama si rivolge ai fan: “Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato”. Anche Alessandra Amoroso avverte: “C’è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma”.