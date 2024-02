Bagno di folla per il rientro a Napoli di Geolier: sarà premiato da Manfredi

PUBBLICITÀ

Oggi lunedì 12 febbraio, alle ore 14.30 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà una targa personalizzata al cantante Geolier per celebrare il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024.

Anche il Comune di Napoli ha deciso di celebrare il cantante di Secondigliano dopo il tributo del rione Gescal dove l’hanno atteso in migliaia sfidando anche la pioggia. Un’accoglienza senza precedenti al ritorno dalla kermesse sanremese.

Intanto sono arrivati attestati di stima per il rapper anche dall’estero. È il caso dei calciatori dell’Atletico Madrid che hanno fatto notare sui social come ascoltino il cantante napoletano anche in Spagna.

Il rientro a Secondigliano di Geolier

Ieri sera in migliaia hanno atteso Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, dopo essersi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo nella sua Secondigliano. È stato un vero e proprio bagno di folla per il 24enne con fuochi d’artificio. Nessuna delusione quindi per la sconfitta al fotofinish nonostante il 60% al televoto, anzi il suo popolo è molto orgoglioso del suo percorso a Sanremo.

“Finalmente sono tornato a Napoli. Sono felice“, sono le prime parole di Geolier, dopo essere giunto nel rione Gescal. Il 24enne si è poi affacciato dal balcone di casa per godersi lo spettacolo. “Bravissimo Geolier! Secondo al Festival di Sanremo 2024: un orgoglio per tutta Napoli ed un’ulteriore conferma che siamo tornati ad essere Città della Musica. Emanuele, ora ti aspetto al Comune per festeggiare questo grande risultato!“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si congratula col rapper partenopeo.