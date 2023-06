Controlli al Rione Berlingieri dopo l’agguato, catturato un 30enne: è vicino a Ruscio

PUBBLICITÀ

Rione Berlingieri sotto la lente delle forze dell’ordine. Nelle scorse ore gli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito), della squadra mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini) e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un controllo straordinario ad alto impatto in via Cardinale Capecelatro presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti rinvenendo in un comodino due bustine contenenti circa 1,5 grammi di marijuana e 20 involucri contenenti circa 5,5 grammi di cocaina. In manette è finito il 25enne Francesco Albano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fantasmi (così come vengono chiamati gli uomini della polizia giudiziaria coordinati dall’ispettore Luca Boccia) sapevano dove colpire e come spesso accade in questi casi hanno fatto centro. Albano è indicato, secondo le ultime informative, come particolarmente vicino ad Antonio Ruscio il 36enne morto in ospedale dove era ricoverato da oltre un mese dopo un raid avvenuto allo stesso Rione Berlingieri in cui era rimasto ferito insieme ad un 21enne di Casavatore. Il nuovo intervento della polizia dimostra la particolare ‘attenzione’ delle forze dell’ordine circa la situazione del Berlingieri

Secondo la prima ricostruzione i due sarebbero stati feriti in via delle Dolomiti, nei pressi della chiesa del Cristo Re. Poco dopo un altro episodio cruento che potrebbe essere collegato al raid di poco prima: sempre al Rione Berlingieri il 61enne Carmine Gallo fu colpito all’addome probabilmente con un’arma da taglio. L’episodio accaduto in Via Cardinale Filomarino (a pochi metri di distanza dal raid precedente) e dietro ci sarebbe la mano di alcuni sconosciuti. I motivi ancora ignoti. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L’uomo fu soccorso dal 118 e poi trasportato al Cardarelli.