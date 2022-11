Coppa Italia Serie C. Il Giugliano eliminato dalla Viterbese, i tigrotti finiscono in nove

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Santoni, Riggio, Semenzato; Pavlev (63’ Nesta), Di Cairano (73’ Mungo), D’Uffizi, Andreis (46’ Megelatais), Manarelli; Volpicelli (63’ Polidori), Simonelli (82’ Mbaye) A disp. Chicarello, Sorrini, Aromatario, Mbaye, Rodio, Nesta, Marenco, Meola. Allenatore: Filippi

GIUGLIANO (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella (46’ Di Dio), Berman, Scanagatta (87’ Ceparano), D’Alessio; Ghisolfi (46’ Gomez), Felipe, De Rosa; Rizzo; Nocciolini (76’ Mazzucchiello), Kyeremateng (60’ Poziello R.). A disposizione: Belardo, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Di Napoli.

Arbitro: Leone di Barletta

Marcatori: 19’ Andreis (V), 30’ Simonelli (V), 47’ rig. Rizzo (G)

Note: espulsi 86’ De Rosa (G), 91’ Berman (G) per doppia ammonizione; (G); ammoniti. Andreis (V), Scanagatta (G), Rizzo (G), Rondinella (G), D’Alessio (G); angoli 5 – 3; recupero 1’ pt.; 4’ st..

Viterbo – Il Giugliano offre la solita prova di carattere ma esce sconfitto di stretta misura dalla contesa con la Viterbese. Non basta un gol di Rizzo, ad inizio ripresa su calcio di rigore, per evitare l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il tecnico Di Napoli schiera la squadra con l’insolito 4-3-1-2. Tante le novità. In difesa c’è la coppia centrale Berman-Scanagatta; a centro campo c’è il rientro di De Rosa e Felipe, mentre in avanti Rizzo gioca alle spalle del tandem Nocciolini-Kyeremateng.

La cronaca si apre con una giocata di D’Alessio per Nocciolini: l’attaccante calcia al volo dall’interno dell’area, ma spedisce alto sopra la traversa. Dopo un tentativo dei padroni di casa, è nuovamente Nocciolini a rendersi insidioso, ma la retroguardia avversaria si oppone. Al 9’ conclusione di Ghisolfi che chiama in causa l’estremo difensore. Al 19’, sugli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Volpicelli, Andreis di testa anticipa tutti e sblocca la contesa. La reazione del Giugliano non si fa attendere ma i risultati non sono quelli sperati. Nel momento migliore del Giugliano arriva il raddoppio della Viterbese. Corre il 30’ quando Simonelli manda in tilt la difesa e segna il gol del 2-0. Nel finale di frazione, entrambe le squadre provano ad imbastire azioni pericolose, ma all’intervallo resiste il doppio vantaggio della Viterbese.

Ad avvio ripresa il tecnico Di Napoli ritorna al 3-5-2 inserendo Di Dio e Gomez al posto di Rondinella e Ghisolfi. E il nuovo assetto tattico da subito i suoi frutti. Al 47’ il nuovo entrato Di Dio conquista un calcio di rigore per un fallo in area di Simonelli. Sul dischetto si porta lo specialista Rizzo che trasforma il calcio di rigore spiazzando Bisogno. Il Giugliano una volta accorciato le distanze ci crede e attacca a testa bassa per riequilibrare il risultato. Al 53’ Nocciolini, su suggerimento di Gomez, ci prova di testa ma Bisogno non si fa sorprendere. Trascorsa l’ora di gioco, è di nuovo Rizzo a cercare il bersaglio con una conclusione dalla distanza, la pressione però non si concretizza. Al 73’, dopo una battuta dalla bandierina, Nocciolini, da buona posizione, si coordina ma spara alto. Nel finale vengono espulsi De Rosa e Berman per doppia ammonizione. Al triplice fischio il Giugliano chiude in nove e saluta la competizione a testa alta. La Viterbese si qualifica alla fase successiva dove incontrerà il Pontedera.