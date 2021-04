Scendono i contagi in Campania prima della zona gialla, il bollettino di oggi è incoraggiante

Scende il numero di positivi in Campania. I nuovi positivi covid sono 1.854, individuati attraverso 17.408 tamponi molecolari. Secondo quanto comunicato dall’unità di crisi, sono 575 i positivi sintomatici, mentre 1.279 non presentano sintomi da contagio.

Ancora elevato anche il numero dei decessi: 21; 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Dall’inizio della pandemia sono 6.189 i residenti in Campania deceduti in seguito a complicazioni da contagio covid.