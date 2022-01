Bollettino Covid da zona rossa, in Campania oltre 30mila positivi in un giorno

Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri. Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente.

Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10 per cento in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per il covid in tutta la regione considerando anche l’offerta privata. (ANSA).

Le altre notizie | Chiusure delle scuole, De Luca: “La Regione non aspetterà la zona rossa”

Oggi Vincenzo De Luca ha parlato delle possibili restrizioni da attuare in Campania in vista dell’aumento dei contagi. Il presidente della Regione ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del Consiglio, soffermandosi sulla recente decisione del Tar: “Ha concesso una sospensiva rispetto alla richiesta del Governo. Ha fissato per febbraio la discussione in collegio. Per allora sarà cambiato il mondo“.

“I due punti forti su cui si è basta la richiesta di sospensiva del Governo sono questi: la Campania non è in zona rossa e il Governo nei suoi decreti ha messo in campo le misure necessarie per contenere il Covid. Per quanto riguarda la prima osservazione dico che una Regione non è obbligata di aspettare di arrivare in zona rossa, alla drammatizzazione del contagio, per prendere misure preventive. Noi abbiamo una linea diversa: le decisioni vanno prese prima che esploda il problema“, ha aggiunto De Luca.