Nuovi contagi a Napoli, due quartieri tra i più colpiti dal covid

Cambia per il mese di agosto la mappatura dei quartieri di Napoli dove l’incidenza di positivi al Coronavirus è più alta. Se al 31 luglio le aree maggiormente interessate dai contagi erano San Carlo all’Arena, Vomero e Arenella, per il mese in corso, oramai conclusosi i quartieri maggiormente interessati sono stati Chiaia e Posillipo.

OLTRE AI QUARTIERI, CAMBIA ANCHE L’ETA’

Si abbassa sempre per il mese di agosto, l’età media delle persone contagiate. Dai 55 anni al 31 luglio e ai 43 dell’età mediana nell’intero periodo di emergenza, si è passati a 27 anni. A determinarlo, come è facile intuire, i focolai verificatisi nei luoghi di vacanza in Italia e all’estero e frequentati soprattutto dai giovani. Molti risultati poi positivi al Covid portando all’aumento dei cosiddetti casi di rientro in Campania come s’assiste oramai da diverse settimane. Tutti i dati relativi alla mappatura del contagio e all’età, sono forniti dalla task Force dell’ASL Napoli 1 Centro.