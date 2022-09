Covid, ora è ufficiale: ridotta la quarantena per gli asintomatici

L’ultima circolare del Ministero della Salute conferma le nuove regole Covid, protagonista questa volta la quarantena: scendono da 7 a 5 i giorni di attesa per gli asintomatici negativi. Il Ministero sta procedendo a piccoli passi cercando di allentare le misure Covid senza mettere a rischio la salute dei cittadini.

Quarantena da 7 a 5 giorni

Diminuisce quindi la quarantena: i giorni d’attesa passano da 7 a 5 ma con delle condizioni specifiche. Si potrà infatti uscire dalla quarantena due giorni prima ma sarà necessario l’esito di un tampone negativo. Ad “aiutare” la diminuzione dei giorni sono stati sia i vaccini che le nuove caratteristiche delle varianti successive. Il vaccino ha infatti indebolito il virus, qualora sfortunatamente si risulti positivi la durata del Covid è diminuita notevolmente. In più alcune varianti successive del covid hanno dimostrato di avere un tempo d’incubazione minore e, a volte, anche di effettiva positività. I grandi progressi nella gestione del virus e nella ricerca medica hanno insomma fatto si che si potessero diminuire o quantomeno allentare le misure Covid.

La circolare ministeriale

Il Ministero della Salute conferma quindi attraverso una circolare che coloro i quali non palesano sintomi da almeno 48 ore, o da sempre asintomatici, possono concludere la quarantena dopo 5 giorni se si risulta negativi al test. Così spiega la circolare: “per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento“. La circolare inoltre specifica anche come comportarsi in caso di positività al tampone. “In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test“.