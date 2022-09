Casavatore. IPhone13 come bomboniere per la comunione della figlia, poi spiega la verità su TikTok 

Il video su TikTok dell’acquisto “estremo” è stato pubblicato sul profilo del negozio e in poche ore ha raggiunto migliaia di ‘mi piace’, ma arriva la replica: “Era uno scherzo”. Una pila di IPhone13 come bomboniera per la comunione della figlia, un insolito “ricordo” quello scelto dall’uomo barbuto inquadrato in un video su TikTok.

Il video su Tik Tok

“Ragazzi, una cosa assurda: deve fare la comunione, il papà gigante ha fatto i regalini per gli invitati… mamma mia… sold out, bene banco, stiamo per chiudere, guagliu’, non venite“. Sono queste le parole del commerciante di Casavatore mentre ha tra le mani circa venti iPhone13. Il prezzo di quest’ultimi va da 800 a 1300 euro, in base alla versione che si sceglie di acquistare. Un primo calcolo approssimativo ha infatti ipotizzato che il cliente per le “curiose” bomboniere abbia speso circa 25.000 euro.

Indubbiamente folle la spesa, mostrata su TikTok, sostenuta da questo padre per le bomboniere della comunione della figlia.

“Era un esperimento sociale”

La grande curiosità suscitata dalla “pila di IPhone” ha portato grande visibilità al video costringendo il commerciante a rispondere dopo le accuse. Il negozio in questione è infatti molto seguito sui social ed in generale vanta una grande clientela ed esclusività del prodotto. Motivo per cui il commerciante ha ritenuto opportuno dire la sua.

Attraverso altri video pubblicati sul suo profilo infatti ha spiegato che in realtà si sarebbe trattato semplicemente di uno scherzo. Il commerciante ha poi spiegato attraverso dei commenti di aver già ricevuto “la visita” delle forze dell’ordine. Quella stessa mattina in relazione al video infatti pare che le forze dell’ordine siano andati a chiedere spiegazione al commerciante di Casavatore.

Quest’ultimo continua però a sostenere che il video era un “esperimento sociale”. Infatti nell’ultimo video pubblicato dal commerciante spiega che, mostrando addirittura le immagini della telecamera di sicurezza, in realtà l’uomo aveva solo comprato un Apple Watch. A seguito dell’acquisto era stato poi coinvolto in questo “esperimento sociale”. “Mi dispiace solo per il cliente” dice il commerciante su TikTok.