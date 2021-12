Covid, zona Arancione a Capodanno sempre più vicina per due regioni

I nuovi contagi Covid in Italia continuano ad aumentare nonostante i vaccini e le restrizioni in vigore in varie zone dello stivale. Ad ogni modo, proprio grazie ai vaccinati e a queste misure di mantenimento, i tassi di occupazione nei reparti Covid e nelle terapie intensive non sono ancora tali da doversi dire preoccupati, presto potrebbero diventarlo. Se la situazione non dovesse migliorare, alcune regioni italiane potrebbero finire non solo in zona gialla, ma addirittura in quella arancione.

Liguria, Veneto, Marche e Trento da quest’oggi su sono aggiunte ai territori già in giallo: Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano.

Le regioni che rischiano la zona arancione a Capodanno

Secondo le cifre del contagio attuali e i trend di crescita sono due i territori che rischianto di ritrovarsi in zona arancione a Capodanno, ovvero la provincia autonoma di Trento e il Friuli-Venezia Giulia. Nel Trentino l’andamento dei contagi potrebbe portare i tassi di occupazione degli ospedali a sfiorare il 30% e quindi la zona arancione. Più o meno lo stesso discorso è valido anche per il Friuli.

Ad ogni modo, se il trend dei contagi non dovesse diminuire, il passaggio in zona arancione sarebbe soltanto una questione di tempo anche per altre in tutta Italia.

Le regole per la zona arancione

In zona arancione, chi non ha il Super Green pass non può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Le attività restano aperte, ma restano le regole di accesso con il Green pass e quello Super.

Bollettino Covid in Campania di oggi

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 20 dicembre 2021. Sono 2.256 i positivi del giorno su 43.426 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 4 vittime (nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

occupati: 418

Stop a feste e veglioni nelle discoteche e nei locali, De Luca firma l’ordinanza

Stop alle feste nei locali al chiuso, il presidente delle regione Campania firma l’ordinanza. Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza numero 28 a firma del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, inoltre, ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale.

Con decorrenza immediata è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca

“In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso – che continuano irresponsabilmente – con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili. Si ricorda inoltre che in Campania l’uso delle mascherine anche all’aperto, – che viene introdotto in altre regioni – è rimasto obbligatorio per tutto l’anno, anche nei mesi estivi. Si sollecita un controllo, anche con sanzioni – che per ora è rimasto assolutamente inadeguato – da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali”.