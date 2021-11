Crisi cardiaca e pneumotorace, bimbo di 11 anni intubato per Covid a Napoli

Sono ancora gravi le condizioni del bimbo ricoverato al Santobono per Covid. Questo l’ultimo bollettino medico diffuso del bimbo di 11 anni di Gragnano: “Il piccolo è ancora in condizioni cliniche critiche seppur stazionarie. È intubato e ventilato meccanicamente. Nella giornata di ieri, dopo una iniziale stabilizzazione del quadro di grave insufficienza respiratoria che ha richiesto la istituzione di ventilazione meccanica non invasiva, si è assistito ad un improvviso peggioramento del quadro clinico generale (tipico della manifestazione clinica della patologia) che ha richiesto la intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica invasiva. Continua l’assistenza anche in contatto con gli specialisti dell’Azienda dei Colli”.

Resta in condizioni molto gravi ma stabile il bambino di 11 anni di Gragnano che è in terapia intensiva all’ospedale Santobono di Napoli per il Covid. Il bimbo, apprende l’Ansa, resta intubato e sedato e i medici sono in attesa di un segnale positivo di reazione alla terapia. Il piccolo era arrivato due giorni fa con problemi respiratori ed era risultato positivo al Covid che aveva da circa una settimana secondo i medici. È stato subito ricoverato e poi ha avuto una crisi cardiaca e un pneumotorace che lo hanno portato all’attuale grave condizione di terapia intensiva e di pericolo di vita.

Originario di Gragnano, nella parte meridionale della provincia di Napoli, il giovane non ha ricevuto il vaccino, la cui età minima per la somministrazione è di dodici anni.