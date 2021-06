“Non bevete la Coca Cola, solo acqua”, Cristiano Ronaldo spiazza tutti in conferenza.Un gesto che in poche ore ha già fatto il giro del mondo. Durante la conferenza prepartita di lunedì, Cristiano Ronaldo ha allontanato due bottigliette di Coca Cola che erano state posizionate davanti sul tavolo dinanzi a lui esclamando: “Bevete acqua, solo acqua”. Un gesto simbolico, visto che il portoghese non ha mai nascosto il suo dissenso verso chi mangia o beve cose poco sane.

Un gesto di poco conto se a farlo non fosse stato il campione portoghese. Difatti è costato alla Coca Cola 4 miliardi di dollari. Lo riporta il Guardian, che racconta come il prezzo delle azioni Coca Cola, dopo il gesto di Cristiano Ronaldo, sia sceso da 56,10 dollari (46,27 euro) a 55,22 (45,54). Un calo dell’1,6% che ha determinato uno slittamento complessivo del valore di mercato di Coca Cola da 242 miliardi di dollari (199,59 in euro) a 238 (196,29).

Coca Cola, che è uno degli sponsor ufficiali di Euro 2021, ha risposto diplomaticamente con una dichiarazione in cui si sostiene che «ognuno ha diritto alle proprie preferenze in fatto di bevande. Con gusti e esigenze diverse».

Un portavoce di Euro 2021 ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Ai giocatori offerta acqua. Insieme a Coca Cola e Coca Cola Zero Sugar, all’arrivo alle nostre conferenze stampa».

Pogba come Cristiano Ronaldo. Dopo l’inatteso e discusso gesto del capitano del Portogallo, fa lo stesso anche il collega Paul Pogba, ma l’obiettivo questa volta è una bottiglia di birra Heineken.

La polemica di Cristiano Ronaldo che ha allontanato dal tavolo due bottigliette della bevanda in conferenza stampa costano al colosso di Atlanta una pesante perdita. La replica: «Ognuno ha i suoi gusti»

Cristiano Ronaldo e Georgina, villa da oltre 7 mln di euro: piscina, palestra, sala giochi e cinema all’interno

Cristiano Ronaldo paparazzato a Lisbona mentre usciva da uno splendido edificio di 20 piani. Secondo quanto riportato da Correio da Manha, infatti, il fuoriclasse della Juventus avrebbe acquistato, per 7,3 milioni di euro, uno dei 14 appartamenti extra-lusso situato in Rua Castilho, di fronte al Parco Eduardo VII. Sempre secondo il quotidiano lusitano, Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodriguez hanno curato ogni minimo dettaglio nel completamento dell’abitazione, aiutati da cinque decoratori d’interno.