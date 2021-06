“Non bevete la Coca Cola, solo acqua”, Cristiano Ronaldo spiazza tutti in conferenza.

Un gesto che in poche ore ha già fatto il giro del mondo. Durante la conferenza prepartita di ieri, Cristiano Ronaldo ha allontanato due bottigliette di Coca Cola che erano state posizionate davanti sul tavolo dinanzi a lui esclamando: “Bevete acqua, solo acqua”. Un gesto simbolico, visto che il portoghese non ha mai nascosto il suo dissenso verso chi mangia o beve cose poco sane.

Con ogni probabilità, inoltre, Cristiano Ronaldo non voleva essere ripreso insieme ad un prodotto come la Coca Cola, da lui sempre ‘disprezzato’. Tra l’altro, proprio la nota bevanda, è uno sponsor dell’Europeo. Ad ogni modo, che CR7 stia attento all’alimentazione e segua in maniera quasi maniacale una dieta sana e bilanciata è noto a tutti. Il video che immortala il fuoriclasse portoghese in questo curioso atteggiamento, sta spopolando nel web.

Ronaldo, la Coca Cola e il rimprovero al figlio

Già in passato il fuoriclasse della Juventus ebbe da ridire sulla famosissima bevanda dalla lattina rossa, rimproverando il figlio Cristiano Jr. “Ha del potenziale, ma continua a mangiare patatine e bere Coca Cola – dichiarò – così non riuscirà mai ad arrivare al top“.

