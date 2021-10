Melito può tirare un sospiro di sollievo. Maria Famà, la ragazza di 21 anni scomparsa dopo essersi allontanata da casa ieri sera, sta bene. La giovane – fa sapere l’Associazione Trasparenza per Melito – ha chiamato in forma anonima la madre rassicurandolo sulle sue condizioni. Nel corso della telefonata, inoltre, la 21enne ha spiegato che al momento non vorrebbe far ritorno a casa.

Proprio negli scorsi minuti è diventato virale il video della madre pubblicato su Tik Tok, dove aveva supplicato a chiunque avesse notizie di rendersi disponibile. “Anche se sei a casa di qualcuno, ti prego, assicurami delle tue condizioni”, ha chiesto la mamma sul social network. Per fortuna, dopo 24 ore, sono giunte notizie rassicuranti sulla salute di Maria che ha fatto sapere di star bene.

Il video della mamma dopo la scomparsa di Mary

“Questa ragazza di 21 anni, Maria Famà, si è allontanata ieri sera da casa a Melito e da allora non abbiamo avuto più sue notizie. Prego chiunque l’abbia vista di contattarmi in privato e di condividere questa foto. Abbiamo anche sporto la denuncia in seguito alla scomparsa. I familiari sono molto preoccupati”. Questo l’appello lanciato dai familiari subito dopo la scomparsa della giovane. Per fortuna, pochi minuti fa, è giunta la buona notizia sulle condizioni di salute della ragazza.