Da Coroglio a Bellini e Dante: ‘Zone a Vigilanza Rafforzata’ in cinque aree di Napoli

Nuove “Zone a Vigilanza Rafforzata” in cinque aree di Napoli. L’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo provvedimento straordinario, emesso dal Prefetto di Napoli, volto a rafforzare la sicurezza e la vivibilità in diverse zone del territorio cittadino.

L’ordinanza prefettizia, con decorrenza immediata e validità fino al 16 aprile 2026, nasce dalla necessità di contrastare fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e “movida selvaggia” che limitano la libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Il provvedimento individua cinque macro-aree cittadine definite “a vigilanza rafforzata”.

Vale a dire: Area Coroglio, comprensiva di via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida e zone limitrofe fino ai confini con Pozzuoli; Area Mergellina e Caracciolo che include via Mergellina, piazza Sannazaro, via Caracciolo, via Partenope e la Riviera di Chiaia. E poi Area Porta Capuana che interessa piazza Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Principe Umberto e le vie adiacenti. C’è poi Area Piazza Bellini e Piazza Dante che coinvolge il centro storico, tra cui via Duomo, piazza Cavour, via Costantinopoli, piazza Bellini e piazza Dante e infine Area Barra focalizzata su piazza Bisignano, corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Le misure previste Nelle zone indicate è disposto il divieto di stazionamento per i soggetti già segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati specifici — quali spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, rapina, furto e porto abusivo di armi — che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti. Per tali soggetti è ordinato l’immediato allontanamento dalle aree da parte delle Forze di Polizia.

L’Amministrazione sottolinea come la misura si sia resa necessaria a seguito di numerosi esposti di cittadini e associazioni che lamentano una ridotta fruibilità degli spazi pubblici a causa di assembramenti molesti, atti di vandalismo e inquinamento acustico. I positivi risultati ottenuti con le precedenti ordinanze hanno confermato l’efficacia di questo strumento eccezionale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.