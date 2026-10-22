Da Napoli alla Spagna per rapinare i Rolex, scarcerato un basista

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Viene indicato come componente di un gruppo smantellato nel maggio 2026 in un blitz internazionale coordinato da Squadra Mobile di Napoli, Policia Nacional e Europol contro una “paranza” napoletana dedita alle rapine di orologi Rolex tra Ibiza, Maiorca, Madrid e Marbella. Il 23enne Umberto Ioio viene indicato come uno dei ‘basisti’ del gruppo: nelle scorse ore per il 23enne è arrivata la revoca degli arresti domiciliari. Tutto merito del suo legale, l’avvocato Carmine Pascarosa, al termine di un’articolata quanto efficace strategia difensiva.

Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari su provvedimento della della corte di Appello di Napoli che aveva disposto ad ogni modo la consegna in Spagna alla giustizia italiana per altro procedimento. L’avvocato Pascarosa già nel giugno scorso aveva richiesto un interrogatorio dinnanzi alle autorità spagnole per chiarire la propria posizione non emergendo agli atti un quadro indiziario granitico.

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Nei giorni scorsi si è celebrato interrogatorio tramite video collegamento e Ioio ha avuto modo di fornire la sua versione dei fatti. La difesa, quindi, ha avanzato richiesta di cancellazione dell’ordine di detenzione internazionale ed europeo accolta così dal giudice iberico. Ne è derivata la revoca della sentenza della Corte di Appello e la conseguente revoca degli arresti domiciliari.