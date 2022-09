Dai social al successo, boom di prenotazioni per il tatuatore ‘Roberto Rincon official’

Dai social a boom di prenotazioni, è sempre più conosciuto mondo dei tattoo Roberto Rincon. Il giovane e bravo tatuatore, grazie ai suoi divertenti video sta spopolando sulle varie piattaforme social, da TikTok ad Instagram, dove ha raggiunto numeri da capogiro. La sua bravura e la sua simpatia stanno coinvolgendo giovani e meno giovani, che sempre più si rivolgono a lui per farsi tatuare presso il suo studio situato in Via San Vito 90 a Giugliano. Roberto divenne famoso grazie al tormentone “Nankurunaisa/Nevergiveup”, una scenetta dove per scherzo sbagliava il tatuaggio ad un ragazzo. Ma poi nel corso del tempo ha continuato a pubblicate tanti video per attrarre la clientela.

Roberto si è creato un personaggio unico e particolare, molto divertente e apprezzato per la sua simpatica ma soprattutto per la sua professionalità e bravura. La sua clientela cresce di settimana in settimana, grazie al passaparola. Tutti sono soddisfatti, del resto basta andare a vedere i commenti alle foto che pubblica sui social per rendersi conto del successo.

Facebook: https://www.facebook.com/RinkonTattoo

Instagram:http://instagram.com/rinkontattoo

Email: [email protected]

Cell 3805847172