Lutto ad Aversa per Dario, il giovane musicista ucciso da un brutto male a 24 anni

Lutto ad Aversa, dove il giovane musicista Dario Amabile ha perso la vita a 24 anni. Il talentuoso chitarrista, che si è laureato al conservatorio, combatteva contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Recentemente aveva anche dovuto lasciare il suo strumento per una operazione alla mano. A tal proposito, la comunità normanna aveva lanciato una raccolta fondi per permettergli di acquistare un guanto speciale.

Il lutto ha coinvolto l’intera comunità, a partire dalla squadra di calcio locale che ha voluto dedicare l’ultimo successo con un post dedicato a Dario. A scriverlo, il presidente Pellegrino. “Grande vittoria a Biancavilla, ma ho il cuore giù, il mio pensiero è per Dario, un giovane di Aversa che non c’è più”.

Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Lusciano, dove la professoressa Sara Costanzo ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La donna aveva 49 anni ed è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio. La docente, originaria di Lusciano, viene ricordata come una donna colata e vivace, ed era diplomata al Liceo Cirillo di Aversa, laureata in Giurisprudenza e poi in Psicologia.