Morte di Davide Pisani a Giugliano, la dinamica: manovra azzardata ma nessuno scontro

Schianto in via Oasi del Sacro Cuore, ricostruita la dinamica dell’incidente costato la vita a Davide Pisani. Il 29enne ha riportato varie ferite e contusioni di gravità tale da determinarne il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, poi sono peggiorate fino al decesso avvenuto all’ospedale Cardarelli di Napoli. La polizia Municipale ha ricostruito la dinamica dell’incidente anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza: dalla visione dei nastri infatti si evince che il conducente dell’auto (poi denunciato per omicidio stradale) sorpassa un’intera fila di auto che procede ad andamento lento mentre dall’altra parte sopraggiunge il ragazzo con lo scooter, lo stesso sbanda per evitare l’impatto frontale cadendo rovinosamente a terra. Dunque nessun impatto ma una manovra azzardata che ha fatto perdere il controllo del mezzo al giovane facendolo rovinare in terra.

La dinamica dell’incidente in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano

Il conducente dell’auto, non si è allontanato e avrebbe subito ammesso di aver effettuato una manovra azzardata: l’uomo è figlio di un poliziotto dislocato al tribunale. Dai rilievi eseguiti dunque l’auto, un’Alfa Giulietta, non ha avuto alcun impatto con il mezzo anche se si trovava totalmente sulla corsia opposta al senso di marcia. Lo scooter, che non viaggiava a velocità sostenuta, per evitare l’impatto ha dovuto sbandare nell’immediatezza e cambiando traiettoria ha perso aderenza con la ruota anteriore cadendo rovinosamente al suolo non lasciando scampo a Davide morto nel giorno in cui ricorreva il suo anniversario di nozze.