Detenuto picchia il medico nel carcere di Avellino: “Voglio l’intervento estetico”

Ieri mattina nell’infermeria del carcere di Avellino si è presentato un detenuto che pretendeva di essere sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica dopo il suo dimagrimento dalla obesità. Alle osservazioni sollevate dal dirigente sanitario del penitenziario campano, circa i tempi di attesa e relative procedure per il richiesto intervento, il detenuto ha prima alzato i toni, dopodiché, ha aggredito con violenza il dirigente medico responsabile dell’area sanitaria dell’istituto.

Purtroppo il medico è stato aggredito da un detenuto che pretendeva in un intervento di chirurgia estetica. A rendere nota la vicenda il segretario nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Emilio Fattorello. Il grave episodio va ad aggiungersi ad un clima di tensione che viene denunciato dal Sappe.

Fiamme nel carcere di Airola, detenuto brucia il materasso in cella

Domenica pomeriggio un detenuto nordafricano ha bruciato il materasso della sua cella. A denunciare l’accaduto nel carcere di Airola è stato Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale campano per il settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“È stato provvidenziale – sottolinea il sindacalista – l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, pur numericamente ridotto in quantità, sono intervenuti in tempo, dando l’allarme ed assicurando i primi interventi. Ancora una volta la professionalità e la prontezza della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio”. In serata, poi, la struttura minorile è rimasta senza acqua e corrente elettrica per diverse ore, così come raccontato da De Rosa.