Discoteca stracolma nel Napoletano, scatta la chiusura e la denuncia

PUBBLICITÀ

Venerdì scorsi i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio a Pollena Trocchia. In collaborazione tra i militari della tenenza di Cercola e quelli della compagnia di Torre del Greco, insieme al prezioso contributo del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare di Napoli e del Nucleo Anti Sofisticazione, è stata denunciato un imprenditore di 41 anni per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

I militari hanno scoperto che l’imprenditore aveva organizzato una serata con musica in una discoteca situata in via Garibaldi. Tra i presenti c’erano numerosi ragazzi e minorenni, per un totale di 400 persone, superando il limite consentito di 300 presenze. Durante i controlli, sono state rilevate violazioni penali per un importo totale di 11.000 euro. I carabinieri hanno sospeso la serata senza alcuna difficoltà dal punto di vista dell’ordine pubblico, avviando la procedura di chiusura immediata del locale e diffidando ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.

PUBBLICITÀ