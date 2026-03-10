Dolore nel Napoletano per Vincenzo Somma, il giovane è stato stroncato dal malore

PUBBLICITÀ

Dolore e sgomento per la scomparsa prematura di Vincenzo Somma. Il 21enne era originario di Pimonte ma viveva da tempo con i suoi genitori a Vigardolo, vicino Vicenza, dove insieme al papà Mimmo portava avanti con passione il lavoro in pizzeria.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, Somma è stato stroncato da un malore improvviso. La madre ha subito dato l’allarme ma, nonostante i disperati tentativi del Suem, giunto anche con l’elicottero, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Lutto nel Napoletano per Vincenzo Somma, il giovane è stato stroncato dal malore

“La morte improvvisa di Vincenzo Somma, a soli 21 anni, è una di quelle che nessuna comunità vorrebbe mai ricevere – si legge sulla pagina Facebook del sindaco di Pimonte, Francesco Somma – Vincenzo era originario di Pimonte, anche se da tempo viveva con i suoi genitori a Vigardolo”.

Il sindaco Somma prosegue poi: “Ma le radici non si dimenticano, e Vincenzo era uno di quei ragazzi che ovunque andasse portava con sé il cuore, l’educazione e i valori della sua terra. Era un ragazzo d’oro, amato e apprezzato da tutti. Solare, determinato, sempre disponibile: uno di quelli su cui sapevi di poter contare. Amava le moto, tifava con passione il Napoli e soprattutto aveva nel cuore la grande passione per la pizzeria, il lavoro che con orgoglio condivideva con suo padre. Fa male, terribilmente male, pensare che un ragazzo così giovane, con tutta la vita davanti, non ci sia più”.

“A nome mio personale e dell’intera comunità di Pimonte esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Somma, al papà Mimmo, alla mamma e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore immenso. Ciao Vincenzo. La tua terra non ti dimenticherà”, conclude.