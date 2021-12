Dolore nel Casertano, il Covid si porta via Domenico: “Veglia sulla tua famiglia”

Lacrime di dolore a Marcianise per la scomparsa di Domenico Amoroso, il 36enne stroncato dal Covid. Noto e ben voluto in tutta la città, la sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e familiari. Purtroppo nelle ultime settimane le codizioni del giovane si erano aggravate. Come riportato da Edizione Caserta, Domenico era stato intubato data la gravità delle sue condizioni. Questa notte, poi, il suo cuore ha smesso di battere. Grande sportivo, il giovane imbianchino era un grande appassionato di boxe e mountain bike.

Il cordoglio social per Domenica Amoroso

“Che brutta giornata per tutta la comunità, il tuo nome lo sento e l’ho sentito dappertutto fuori ai bar, sui gruppi WhatsApp; ho sperato fino alla fine, dicevo non può mollare così, sicuramente si riprenderà, così non è stato. Questo spero sia da monito per tutti, questo virus non è uno scherzo e quando colpisce persone care fa male, molto male. Veglia sulla tua cara famiglia, buon viaggio Domenico Amoroso”, scrive Pietro su Facebook.