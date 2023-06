Castellammare in lutto per Domenico, il noto ottico si è spento a 53 anni

PUBBLICITÀ

Lacrime a Castellammare di Stabia per l’improvvisa scomparsa di Domenico Fasce. Il 53enne, conosciuto come Nino, era un noto ottico della città. Lascia la moglie Rosaria e il figlio Simone. La sua dipartita ha gettato amici e familiari nello sconforto. In tanti lo ricordano con affetto sui social. Vincenzo, scrive: “Non ho parole. Un altro amico che ci lascia, un altro pezzo di Stabia che se ne va. RIP FRATM NICO”.

“Oggi vogliamo salutare Domenico Fasce per tutti Nico, che ci ha lasciati prematuramente. Riposa in pace amico. Un abbraccio a tutta la famiglia” è il cordoglio della pagina Stabiesi DOC. Maria, invece, scrive: “Ognuno entra nella nostra vita per un motivo… Ci siamo conosciuti in circostanze non belle per i nostri figli, ed è lì che si vede realmente l’animo delle persone e la tua era meravigliosamente altruista e generosa verso il prossimo, un ragazzo perbene e gioioso, buon viaggio Nico veglia sulla tua dolcissima moglie e sul tuo amatissimo Simone, che tanto ti somiglia, mancherai”. “Castellammare piange l’improvvisa ed inaspettata scomparsa di Nico Fasce, ottico commerciante amico di tanti. Una persona perbene, dal sorriso contagioso. Ciao caro Nico” è il cordoglio di SOS Stabia – Ricomincio da tre.

I funerali si sono svolti questa mattina, giovedì 29 giugno, alle ore 8 presso la Parrocchia di S.Marco.

