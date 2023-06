Raid al Rione Berlingieri, è morto Antonio Ruscio: fu accoltellato un mese fa

PUBBLICITÀ

È morto per complicazioni all’ospedale Cardarelli il 36enne di Secondigliano Antonio Ruscio. L’uomo fu accoltellato un mese fa al Rione Berlingieri per cause su cui sono in corso serrate indagini. Il Questore di Napoli ha disposto per Ruscio il divieto di funerali. Il raid che ha poi portato alla morte di Ruscio scattò lo scorso 19 maggio quando i carabinieri del nucleo Radiomobile e quelli della Pmz Stella intervennero nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per due persone ferite. Feriti un 21enne di Casavatore, Mario Dell’Osso, e il 36enne Antonio Ruscio.

Secondo la prima ricostruzione i due sarebbero stati feriti in via delle Dolomiti, nei pressi della chiesa del Cristo Re. Poco dopo un altro episodio cruento che potrebbe essere collegato al raid di poco prima: sempre al Rione Berlingieri il 61enne Carmine Gallo fu colpito all’addome probabilmente con un’arma da taglio. L’episodio accaduto in Via Cardinale Filomarino (a pochi metri di distanza dal raid precedente) e dietro ci sarebbe la mano di alcuni sconosciuti. I motivi ancora ignoti. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L’uomo fu soccorso dal 118 e poi trasportato al Cardarelli. Adesso le indagini subiranno una nuova accelerata.

