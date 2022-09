Donato De Caprio si è licenziato, l’annuncio del salumiere su TikTok: “Non tornerò più”

Donato De Caprio, il salumiere napoletano diventato una vera e propria star di TikTok grazie ai video mentre prepara panini, si è licenziato dai Monti Lattari. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un video pubblicato sul social cinese, dove vanta milioni di visualizzazioni. “Buonasera smollicati miei, tanti di voi venite e non mi trovate, poi mi contattate in privato e volete sapere quando mi trovate. Tanti voglio sapere i miei turni di lavoro, com’è giusto che sia, e per darvi tante soddisfazioni. Oggi vi vado a comunicare che io mi sono licenziato. Quindi, finisce il mio rapporto di lavoro. Mi sono licenziato e non ritornerò più a lavoro. Il rapporto di amicizia rimane sempre, ma il percorso cambia” le parole di Donato De Caprio nel video in cui annuncia l’addio a quello che è stato il sui luogo di lavoro per 21 anni.

Lo scorso luglio, il “re dei panini” aveva annunciato lo stop dei video dal negozio: “La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video dall’interno del negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono. Non mi chiedete più foto né video, non ne posso fare più“.

Donato ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro, ma siamo sicuri che appena ci saranno novità le condividerà sicuramente con la famiglia social che anche in queste ore gli ha mostrato grande vicinanza e solidarietà.