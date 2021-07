La provincia di Napoli fa la voce grossa tornando protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, con un bottino di oltre 270mila euro. Il terno secco 4-5-35 sulla ruota partenopea ha regalato due vincite in città, una da 135mila euro e l’altra da 47.500 euro ad altrettanti fortunati giocatori. Si festeggia anche a Cardito, con un terno secco (4-5-61 sulla ruota di Napoli) da 45mila euro, e a Casalnuovo di Napoli, dove sono stati vinti oltre 43mila euro al Simbolotto, grazie ai cinque simboli (34-testa, 40-quadro, 13-rana, 43-funghi, 30-cacio) abbinati alle giocate sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso, riferisce Agipronews, ha distribuito oltre 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 595,5 milioni dall’inizio dell’anno.

Superenalotto. La Dea Bendata bacia ancora Napoli: centrato un 5 da capogiro

La Dea Bendata bacia la Campania. Nel concorso di giovedì 24 giugno centrato un ‘5’ al concorso del Superenalotto del valore di 23.744,52 euro. La tabaccheria che ha convalidato la schedina vincente si trova presso piazza Carolina 12 a Napoli. Si tratta della terza vincita con punti ‘5’ nel giro di poche settimane in Campania.

La combinazione vincente

Ecco la combinazione vincente del concorso numero 75 del 24 giugno 2021: 40 43 56 59 63 88, numero jolly 25, numero superstar 2.

Il Jackpot del Superenalotto, intanto, continua a crescere tanto da toccare quota 45,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione di sabato 26 giugno.

Periodo fortunato per la Campania

Un periodo fortunato per la Campania. Infatti un altro ‘5’ di ben 26.609,74 euro è stato centrato pochi giorni fa, il 12 giugno, ad Acerra in provincia di Napoli. Mentre meno di un mese fa, il 27 maggio a Casalnuovo un fortunato scommettitore si è portato a casa ben 59.198,89 euro con un altro ‘5’.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con la somma record di 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 ma