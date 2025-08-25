PUBBLICITÀ
Dramma a Marcianise, Lucia muore soffocata da un boccone di mozzarella

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Lucia Valentino, 62 anni, è deceduta tragicamente nella sua abitazione di Marcianise, in provincia di Caserta, a causa di un improvviso soffocamento provocato da un boccone di mozzarella. La donna stava preparando la cena quando ha assaggiato un pezzo di latticino: in pochi istanti il cibo le ha ostruito le vie respiratorie, impedendole persino di chiedere aiuto.

I familiari presenti hanno tentato disperatamente di soccorrerla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. All’arrivo dei sanitari del 118, nonostante la rapidità dell’intervento, per Lucia non c’era ormai più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il boccone sarebbe accidentalmente finito in trachea durante la deglutizione, causando l’asfissia che ha portato alla morte immediata della donna.

