Dramma nel Salernitano, Ruben trovato morto sotto la doccia

Ruben Lamberti è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia nella sua abitazione a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Nella tarda serata del 1° giugno 2025 sono stati i genitori, preoccupati dal lungo tempo trascorso in bagno, a scoprire il corpo esanime del del bimbo di 11 anni. Purtroppo al netto dei disperati tentativi di rianimazione e dell’intervento immediato dei soccorsi per Ruben non c’è stato nulla da fare.

“La scomparsa del piccolo Rubén, a soli 11 anni, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutti noi. Un dolore profondo ha attraversato l’intera comunità dei Picentini, stretta oggi nel silenzio e nel raccoglimento. Ci uniamo con commozione al dolore della famiglia, con rispetto e vicinanza. A Rubén, un pensiero tenero e infinito. Che il suo sorriso rimanga per sempre nei ricordi di chi lo ha amato“, ha scritto il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiaola.

