Droga dal Sudamerica a Napoli, ordinanza annullata per Simone Bartiromo

Era indicato come uno dei fornitori del gruppo di Vincenzo Criscuolo, il ras di Capodimonte che voleva «pittare di bianco Napoli» (leggi qui l’articolo). Diverso invece il parere del tribunale del Riesame che ha annullato l’ordinanza per Simone Bartiromo, il giovane di Marano indicato come uno dei ‘negoziatori’ del gruppo di Criscuolo, di stanza a Capodimonte. Fondamentali per la decisione del tribunale della libertà le argomentazioni avanzate dai suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Antonio Rizzo, che hanno evidenziato come nelle intercettazioni non vi fosse alcuna evidenza oggettiva tale da identificare con certezza il loro assistito. E così il Riesame ha disposto la scarcerazione per Bartiromo.

Bartiromo era stato arrestato qualche settimana fa insieme ad altre persone: accusati di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità e dell’essere la stessa armata, di possesso illegale di armi da fuoco e di spaccio di stupefacenti. Le manette sono scattate dopo una complessa attività di indagine avviata nel giugno del 2017 a seguito del sequestro di 25 kg di cocaina. La polvera bianca era in un carico di caffè importato dal Brasile e giunto nel Porto di Napoli dentro un container. Le investigazioni accertavano l’esistenza di un sodalizio criminale, capace di organizzare e di gestire canali d’acquisto di cocaina dal Brasile, dal Perù e dalla Spagna. Inoltre curava anche la successiva distribuzione della droga, all’ingrosso e al dettaglio, sul territorio partenopeo. Le indagini consentivano di individuare le diverse modalità di importazione della cocaina, utilizzate dall’organizzazione criminale per introdurre illecitamente la cocaina nel territorio dello Stato. Arrestati alcuni corrieri che trasportavano la cocaina sotto forma di ovuli, ingeriti nei Paesi di provenienza, prima di giungere in Italia a bordo di aerei di linea. Finiti in manette altri indagati mentre trasportavano la droga, sotto forma di panetti nascosti all’interno di bagagli e nelle valigie munite di appositi nascondigli per l’occultamento del carico. A capo del gruppo Vincenzo Criscuolo, colui che nelle intercettazioni rivelava di voler «Pittare Napoli di bianco».