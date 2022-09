Due figli morti in incidenti stradali, raccolta fondi per la famiglia di Elvira e Mustafà: “Serve aiuto”

Aperta la raccolta fondi per aiutare la famiglia di Elvira Zriba a sostenere le spese legali ed avere giustizia dopo la tragica perdita della figlia. La tragedia che ha colpito la famiglia di Elvira si somma al già pesante lutto della famiglia. La madre si è vista portare via due giovani figli, entrambi seganti dal triste destino fatale ed incredibilmente simile.

L’incidente fatale

Era la notte del 28 agosto ed Elvira Zriba, dipendente in un bar a Mergellina, pare fosse uscita a buttare la spazzatura. Alle 5 del mattino la giovane è stata colpita da un motociclista, l’impatto letale ha portato la giovane alla triste morte in ospedale. La perdita della giovane Elvira è una tragedia nella tragedia per la famiglia Zriba. Il fratello di Elvira, Mustafà, ha infatti perso la vita a soli 36 anni in un incidente stradale lo scorso 10 dicembre. La famiglia combatteva ancora per ricevere giustizia dopo la morte del giovane padre quando la perdita di Elvira è arrivata lasciando tutti senza fiato.

“MI HAI SPEZZATO IL CUORE DAI UN ABBRACCIO A TUO FRATELLO E INSIEME DALL’ALTO PROTEGGETE LA VOSTRA MAMMA CIA A CAINATA MI” così dopo la morte la cognata, molto affezionata ad Elvira, saluta la giovane ragazza nella struggente immagine dell’incontro con il fratello. Una famiglia distrutta in pochi mesi e con dinamiche incredibilmente simili. In entrambi i casi, per entrambe le perdite, la famiglia vuole e chiede giustizia.

“Giustizia per Elvira e Mustafà”

Motivo per cui per sostenere ed aiutare, non solo moralmente, la famiglia di Elvira e Mustafà è stata aperta una raccolta fondi online. “La vicenda è già caduta del dimenticatoio. Abbiamo il dovere di aiutare questa famiglia, economicamente e ad ottenere giustizia” così il consigliere Borrelli ricorda l’importanza della solidarietà. Per sostenere la madre, straziata dal dolore della perdita, e dare giustizia ad Elvira e Mustafà è possibile donare a questo link: raccolta fondi.