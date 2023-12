Due i precedenti tra Giugliano e Monterosi Tuscia: i laziali in vantaggio con due vittorie

PUBBLICITÀ

Giugliano – Monterosi Tuscia, in programma al “De Cristofaro” sabato 9 dicembre con inizio alle ore 18:30, sarà la sfida numero tre tra le due compagini in terra campana.

Il primo incontro si disputò l’8 giugno 2021, gara valevole quale 33^ giornata del girone G di serie D. La gara terminò 6-3 in favore dei laziali, i quali travolsero la compagine gialloblù, già matematicamente retrocessa in Eccellenza mentre gli ospiti erano già stati promossi in serie C da diverse domeniche.

La seconda sfida si è svolta lo scorso campionato ed esattamente il 12 febbraio 2023 allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino. Ed anche questa volta sono i laziali ad avere la meglio anche se con un risultato meno eclatante. Clamoroso quanto accadde in quella partita. Gli ospiti avanti 1 – 0, nel recupero restano in dieci per l’espulsione del portiere Alia che causa un rigore. I cambi erano finiti per la squadra di Menichini e fu scelta obbligata mettere tra i pali il centrocampista Parlati. Sul dischetto si porta l’attaccante Salvemini che però si lascia bloccare il tiro dal centrocampista-portiere laziale. Poi al 97′, in un’azione di contropiede, con i tigrotti protesi in avanti, arriva il definitivo raddoppio della squadra laziale. E così da un possibile pareggio, si passa ad un’immeritata sconfitta.

I TABELLINI:

CAMPIONATO SERIE D 2020/2021

GIUGLIANO – MONTEROSI 3 – 6

GIUGLIANO: Mola, Savarise, Russo C. (73’ Palermo), Micillo, Longobardo (79’ Cozzolino), Aruta, De Luca, Filogamo (49’ Manco), Poziello, Carnicelli (60’ Celestine). A DISPOSIZIONE: Evangelista, Imputato, Abonckelet, Orefice. ALLENATORE: Maschio

MONTEROSI: Torelli, Angeli, Gemini (68’ Costantini), Piroli, Montanari (50’ Capodaglio), Vagnoni (46’Francucci), Sivilla, Pellacani (73’ Buono), Sowe, Borrelli, Amayah (60’ Persichini). A DISPOSIZIONE: Coluccia, Cancellieri, Caon, Lucatti. ALLENATORE: D’Antoni.

Arbitro: Zambretti di Lovere

Marcatori: 9’ Borrelli (M), 20’ Sivilla (M), 32’ Poziello (G), 34’ Pellacani (M), 42’ Micillo (G), 72’ Sivilla (M), 76’ Piroli (M), 78’ rig. Filogamo (G), 92’ Persichini (M).

CAMPIONATO SERIE C 2022/2023

GIUGLIANO – MONTEROSI 0 – 2

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Biasol, Zullo, Poziello C.; Rondinella (63’ Eyango), Felippe, Ceparano (54’ Oyewale), Iglio (69’ La Monica), Di Dio; Piovaccari (69’ Sorrentino), Salvemini. A disposizione: Sassi, Siamatas, Mesisca, Scognamiglio, Aruta, Ciufferi, De Lucia, Gomez, Poziello R., Rizzo, Felici. Allenatore: Di Napoli

Monterosi (3-5-2): Alia; Piroli (60’ Verde), Borri, Mbende; Gasperi, Parlati, Lipani, Tartaglia; Costantino (88’ Tolomello), Tonin (80’ Della Pietra). A disposizione: Forte, Moretti, Santoro, Tolomello, Vitali, Della Pietra, Di Paolantonio, Di Renzo. Allenatore: Menichini

Arbitro: Sfira di Pordenone

Marcatori: 38’ Costantino (M), 97’ Tolomello (M)