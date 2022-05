Duplice omicidio ad Acerra, fermato un minore: era sullo scooter con Di Balsamo

Duplice omicidio ad Acerra, fermato un minore. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un 17enne, perché in concorso con Pasquale Di Balsamo, 22enne di Acerra (deceduto), è gravemente indiziato dei reati di omicidio aggravato e porto illegale di armi. Le attività investigative hanno documentato che il 17enne, nelle prime ore del 29 aprile scorso, era alla guida di un motoveicolo con a bordo il citato Di Balsamo, entrambi con il volto travisato da maschere. Lo scooter avrebbe affiancato la vettura condotta da Vincenzo Tortora, 21enne acerrano, e a quel punto il Di Balsamo e il Tortora si sarebbero colpiti l’un l’altro con armi da sparo illegalmente detenute, attingendosi reciprocamente e decedendo entrambi poco dopo per le lesioni riportate. Il G.i.p., all’esito dell’udienza di convalida del provvedimento di fermo, ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari disponendo la custodia del 17enne in un istituto penitenziario minorile. Il gip ha convalidato il provvedimento eseguito tre giorni fa.