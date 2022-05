Covid in Campania, il virus non è sparito: oggi 2.104 casi e 17 morti. Sale anche l’indice di contagio

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus complice l’ormai tradizionale frenata dei tamponi nei giorni di festa. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.104 positivi su 11.762 tamponi esaminati, 2.682 in meno di ieri con 22.726 tamponi processati in meno. Di questi, 1.991 su 9.606 sono positivi al tampone antigenico mentre 113 su 2.156 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,89%, più di due punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 15,29%.

Se sale a 10.304 il numero di vittime con i 17 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 701 ricoverati con sintomi, 23 in meno di ieri, e 39 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

Brusaferro: “Prudenza importante insieme ai vaccini”

“Credo che la prudenza sia un elemento importante”. Il presidente dell’istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a margine della cerimonia per il premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza, ha risposto così a chi gli ha chiesto che genere di estate sarà la prossima dal punto di vista della pandemia. “Tutti abbiamo i dati e abbiamo imparato a conoscerli – ha aggiunto – li stiamo guardando con attenzione”. Ad ogni modo “la vaccinazione ci consente di fare delle scelte e di riprendere quasi tutte le attività – ha continuato – dobbiamo essere sempre molto attenti a monitorare come evolve la pandemia e essere sempre pronti a individuare eventuali nuove varianti e continuare la campagna vaccinale”. Perché “quella – ha concluso – e’ la chiave di lettura per poter convivere con il virus”.

Crisanti: “Fragili e caregiver continuino a tenere la mascherina”

L’ordinario di microbiologia presso l’Università di Padova ne ha parlato nel corso di un intervento televisivo. Anche dopo lo stop dell’obbligo nella maggior parte delle attività al chiuso, la mascherina “dovrebbero continuare a utilizzarla i fragili, che sono una fascia di persone abbastanza numerosa, basti pensare agli oltre 5 mln di over 80, a cui aggiungere i pazienti oncologici, gli immunodepressi e tutti quelli in trattamento con cortisone: arriviamo facilmente a 8-9 mln di persone”, ha spiegato Crisanti.

Studio, “virus Sars-CoV-2 infetta anche i batteri”

Il SARS-CoV-2 può infettare anche i batteri del microbioma umano. E’ quanto dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Vaccines, condotto dal team di Carlo Brogna, ricercatore della Craniomed group, Start Up Irpina. La ricerca nasce dall’iniziativa di 3 societa’ italiane, Craniomed group (Avellino), Marsanconsulting (Napoli) e ISB Ion Source (Milano), consorziate con la prof. Marina Piscopo, docente di biologia molecolare del Dipartimento di Biologia dell’Universita’ di Napoli Federico II, con Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL di Salerno e con diversi biologi internazionali. Prima di questo studio si presumeva che l’unico ospite possibile per questo tipo di virus fossero le cellule eucariotiche dei mammiferi. Lo studio invece mostra che i microrganismi nel tratto gastrointestinale umano influenzano la gravità del COVID-19 e per la prima volta forniscono indicazioni che il virus si replica nei batteri intestinali.