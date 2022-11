E’ il giorno del dolore a Giugliano, addio al giovane Alessandro

E’ il giorno del dolore a Giugliano, oggi alle 12 si terrà il funerale del giovane Alessandro Fucile, deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Aviere Mario Pirozzi. Le esequie si celebreranno presso la Parrocchia San Pio X. I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre. Alessandro, giovane di appena 29 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate in quella che sembra un gesto volontario.

Negli ultimi giorni la terza città della Campania si è trovata a piangere due giovani. Oltre ad Alessandro, infatti, nei giorni scorsi anche Domenico Di Marino è deceduto.