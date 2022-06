E’ morto ‘O Pa ‘O Pa, addio allo storico mendicante di Napoli

E’ venuto a mancare questa mattina lo storico mendicante, conosciuto da tutta Napoli col nome di ‘O Pa ‘O Pa.

La figura di ‘O Pa ‘O Pa

Circondata da affetto e mistero, la figura di ‘O Pa ‘O Pa era entrata a far parte della fitta trama di vicoli e vicende del centro storico, facendo addirittura breccia nel panorama letterario e cinematografico. Chiunque, infatti, trovandosi a passeggiare per le strade della città si è imbattuto in lui almeno un volta. L’uomo, il cui vero nome è rimasto per anni sconosciuto, si era conquistato il soprannome col quale ricordiamo grazie al verso della sua cantilena. Era solito, per l’appunto, chiedere ai vari passanti della città “‘o pà ‘o pà” (molto verosimilmente era l’abbreviazione del termine pane), girando per la città con la sua peculiare andatura da pinguino.

La storia del mendicante più famoso di Napoli

Aveva iniziato la sua carriera di mendicante negli ’70, chiedendo il pane con quelle uniche due sillabe e senza mai essere molesto. Da allora, si dice, pareva non fosse invecchiato di una ruga, come se ad un certo punto avesse smesso di crescere. Tuttavia, l’eterna giovinezza non era l’unica abilità ad essere attribuita ad ‘O Pa: in moltissimi affermano anche che avesse il dono dell’ubiquità, riuscendo ad essere contemporaneamente in punti opposti della città, in modo da ottenere più pane. Le voci popolari raccontano anche che, in realtà, fingesse di essere analfabeta e che in momenti di tranquillità lo si potesse sorprendere a recitare complessi scioglilingua. Non solo: esistono diverse teorie sulle sue origini. C’è chi afferma fosse un sacrestano e che mendicasse per la sua comunità; o ancora che in realtà fosse ricco e facesse l’elemosina per avidità.

La vera identità dietro la leggenda

La verità dietro la leggenda è che, ‘O Pa era semplicemente un uomo buono, bisognoso d’aiuto. Nel 2016, un medico del pronto soccorso del San Paolo di Fuorigrotta che si era trovato ad assisterlo, scoprì il suo vero nome. ‘O Pa all’anagrafe era Umberto Consiglio ed era nato nel 1934 (molti dicono il 21 novembre). Aveva dunque 88 anni e insieme con la sorella, i nipoti e pronipoti ora lo piange tutta la città che perde un’icona tenera e popolare, un sorriso sdentato che ci mancherà. Chi gli ha voluto bene continui in sua memoria e onore a dare qualche soldo per ‘o Pa a chi ne ha bisogno. I funerali si terranno il 14 giugno nella chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento alle 11.