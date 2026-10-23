Emorragia al sesto mese di gravidanza, Eleonora muore con la bimba che portava in grembo

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Aveva solo 25 anni e presto avrebbe avuto una figlia: Eleonora Laterza, di Ponte San Nicolò, è venuta a mancare pochi giorni fa, all’ospedale di Padova a causa di un’emorragia massiva al peritoneo. Con lei, se n’è andata anche la piccola Maya, che portava in grembo da 25 settimane e che attendeva di accogliere nella propria famiglia.

Prima il malore, poi la corsa in ospedale con la sua famiglia: le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale medico. Nel tentativo disperato di salvarla, la giovane donna ha ricevuto numerose trasfusioni di sangue, che, però, non si sono rivelate sufficienti a riportare la sua vita in sicurezza. La 25enne e la bambina che portava in grembo sono decedute nell’ospedale civile di Padova.

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A dare l’annuncio della scomparsa è stata la sua famiglia. I funerali avranno luogo sabato 24 ottobre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Padova partendo dall’obitorio dell’ospedale civile alle 9. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per la sepoltura nel cimitero di Rio-Roncaglia di Ponte San Nicolò.