Enrico e Luigi morti nell’incidente aereo, due indagati per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha ipotizzato il reato di omicidio colposo nei confronti di due persone nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente aereo in cui sono morti Luigi e Enrico Amatore, padre e figlio di Mugnano di 62 e 21 anni. Enrico, di 21 anni, era al comando dell’aeromobile P2002 della Tecnam ed era in possesso di un brevetto per pilotare ultraleggeri, una passione che lo aveva spinto anche a sostenere l’esame di ammissione all’accademia dell’Aeronautica. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Paritito alle 10.40, dopo circa mezz’ora di volo il velivolo è precipitato nel territorio di Cellole. Inutili i soccorsi, purtroppo per padre e figlio non c’è stato nulla da fare.