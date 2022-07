ESCLUSIVA. “Aspetterò il Napoli fino alla fine”, la promessa di Mertens ad un tifoso a Formentera

“Aspetterò il Napoli fino alla fine”. Parole e musica di Dries Mertens. L’attaccante belga è da alcuni giorni in vacanza nelle Baleari tra Ibiza e Formentera con moglie e figlio al seguito. Qui ha incontrato diversi tifosi del Napoli tra cui Gaetano, con il quale ha scambiato due battute goliardiche. Come sempre Mertens si è mostrato molto disponibile, sembrava sereno e sorridente. Ha rivolto un saluto ai familiari di Gaetano, anche lui in vacanza a Formentera. Il video è stato girato ieri (giovedì 7 luglio, ndr). “Mi ha detto che lui aspetterà fino all’ultimo per rimanere a Napoli”, ha rivelato Gaetano. Vedremo come andrà a finire questa telenovela. Il recordman di gol con la maglia azzurra spera di trovare un accordo per prolungare il contratto almeno di un altro anno.

Nel frattempo, però, il suo entourage sta parlando con diverse squadre, tra cui l’Olympique Marsiglia. Sul caso Mertens è intervenuto anche l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Mertens? Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturata molto tempo prima. Ma perdere un giocatore di questa personalità, uno legato e innamorato della città non lo concepisco. Un belga-napoletano che vive a Palazzo Donn’Anna, dove vorrei abitare anche io, uno dei posti più belli che ci sia. Un ragazzo intelligente, un attaccante ancora integro. De Laurentiis è stato molto furbo con quella visita che gli ha fatto a casa. Ma con un rinnovo in ballo non si può andare solo per festeggiare la nascita di un bimbo… con tutto il rispetto”.