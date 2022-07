Bonus da 200 euro ai lavoratori, c’è il chiarimento sulla data di pagamento

Il bonus da 200 euro sarà erogato in favore dei lavoratori dipendenti aventi diritto, le cui retribuzioni sono gestite dal Sistema NoiPA, entro il mese di luglio 2022 con cedolino separato. L’indennità una tantum non ha alcun impatto fiscale, non è pensionabile, né rappresenta una detrazione e si sostanzia in un’erogazione di somma netta in busta paga.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità non occorre alcun adempimento. L’importo sarà erogato automaticamente ai dipendenti che abbiano percepito una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro almeno per un mese e, pertanto, siano beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’art. 1 comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Bonus 200 euro, la facile procedura per inviare la domanda all’Inps

Anche tale sgravio contributivo sarà applicato a partire dalla retribuzione di agosto (con successivo riconoscimento degli arretrati da gennaio 2022). Per chiarimenti sugli aventi diritto, i casi di recupero e ulteriori approfondimenti si invita alla consultazione della normativa di riferimento e alla circolare INPS n. 73 del 24 giugno.

Dunque l’Inps ha attivato il servizio online per presentare la domanda per il bonus 200 euro. La richiesta può essere presentata all’istituto di previdenza da diverse tipologie di lavoratori: domestici. Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Infine autonomi occasionali privi di partita Iva e incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda. Invece il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda a luglio. Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre e il pagamento sarà disposto a partire da ottobre prossimo. Per inoltrare la domanda all’Inps occorre collegarsi al sito dell’ente di previdenza (www.inps.it).