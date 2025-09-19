Morti nell’azienda Ecopartenope, c’è anche un napoletano

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione alla Ecopartenope a Marcianise. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda del trattamento dei rifiuti. Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Il titolare e i due operai deceduti lavoravano su un capannone aziendale quando l’esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri: tra le vittime c’è un napoletano.

Esplosione nella Ecopartanope a Marcianise

Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. I tre sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti: altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Sul posto si sono recati i carabinieri del locale comando. Come riporta l’Ansa tra le vittime ci sarebbe anche il titolare dell’azienda.

“Un’altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel nostro territorio“, si legge in una nota congiunta della Cgil Caserta, Cgil Napoli e Cgil Campania, che esprimono “cordoglio profondo alle famiglie, vicinanza ai feriti e ai lavoratori coinvolti, e rabbia per le ennesime morti evitabili. Non si tratta di fatalità. È il fallimento di un sistema di fare impresa che uccide e che continua a non garantire sicurezza. Chiediamo: verità immediata su quanto accaduto; più controlli e ispettori; un piano straordinario per fermare questa strage silenziosa. Morire di lavoro è una vergogna nazionale. Ora basta“.

La reazione del Presidente della Provincia di Caserta

Cordoglio è stato espresso da Anacleto Colombiano: “La tragedia avvenuta a Marcianise, con la morte di almeno tre operai ci lascia sgomenti e addolorati. A nome dell’intera Provincia di Caserta rivolgo un pensiero di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e a tutta la comunità colpita da questo dramma, a partire dal sindaco di Marcianise Antonio Trombetta. Non possiamo più permettere che il lavoro diventi sinonimo di pericolo e di morte. Ogni vita spezzata rappresenta una sconfitta per le istituzioni e per la società tutta. È necessario un impegno comune e concreto, fatto di controlli rigorosi, di investimenti nella prevenzione e di responsabilità diffusa. La Provincia sarà al fianco delle autorità competenti e di tutte le parti coinvolte per fare piena luce sulle cause dell’esplosione e per contribuire, per quanto nelle proprie competenze, a rafforzare la cultura della sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo più abituarci a contare morti sul lavoro: il diritto alla sicurezza è un principio non negoziabile e deve essere garantito a ogni cittadino”.