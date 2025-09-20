Esplosione Marcianise, si indaga per omicidio colposo plurimo

PUBBLICITÀ

Un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul tragico incidente costato la vita a tre lavoratori dell’azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope, nell’area industriale di Marcianise (Caserta).

I tre, il titolare dell’azienda Pasquale De Vita (51 anni), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli (50 anni) e l’operaio Antonio Donadeo (64 anni), sono stati uccisi dall’onda d’urto provocata dalla deflagrazione del silos di oli esausti, struttura dove stavano effettuando attività di manutenzione, ma non di quelle considerate di routine.

Dalle informazioni raccolte dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta e dalla Polizia di Stato (Commissariato di Marcianise), è emerso che i tre stavano realizzando lavori di saldatura ad una sonda che misura il livello di riempimento del serbatoio. È quindi probabile – spiegano gli inquirenti – che l’esplosione sia stata generata da una scintilla entrata in contatto con i gas nocivi prodotti dagli oli esausti.

Un eventuale errore umano – ma si tratta di uno degli aspetti al centro dell’inchiesta – potrebbe essere collegato alla mancata decompressione dei gas, che se attivata avrebbe ridotto la pressione impedendo ad una scintilla di provocare l’esplosione.

Intanto l’azienda è stata posta sotto sequestro e ad inizio settimana si terrà l’autopsia sui corpi dei tre lavoratori.