Fabio Quagliarella: “Accusato di essere un pedofilo, costretto a lasciare Napoli da uno stalker”

Fabio Quagliarella si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo i momenti più bui della sua vita: gli anni da vittima di stalking, le accuse infamanti e la paura costante per sé e per la sua famiglia.

«Traumatizzante, doloroso. Forte» – così l’ex attaccante ha definito quell’incubo durato otto anni. L’uomo che lo perseguitava era un amico di famiglia, un poliziotto postale, capace di entrare nelle loro vite con ricatti, minacce e lettere anonime. «Papà aveva accumulato plichi alti più di un metro, cercava di capire chi fosse l’autore. Lo avevamo in casa e fu proprio lui a intuirlo» – racconta Quagliarella.

Le lettere parlavano di accuse infamanti: pedofilia, camorra, droga e calcio scommesse. Minacce di morte rivolte anche al padre – «gli spariamo in testa», «mettiamo una bomba nel suo palazzo» – fino a una bara con sopra la foto del calciatore lasciata davanti all’abitazione.

«Era un buco nero nella mia vita. Al campo non riuscivo a concentrarmi, chiamavo i miei ogni pausa di allenamento per essere sicuro che stessero bene. Anche a cena non ero davvero lì. Mi stava distruggendo la carriera» – spiega l’ex attaccante.

Il dramma segnò anche la sua avventura al Napoli: «Arrivai dicendo che sarei rimasto a vita, ma le lettere arrivarono anche al club. Dopo una stagione mi dissero che sarei andato via. Non potevo parlare, c’erano indagini in corso». Il trasferimento alla Juventus alimentò accuse di tradimento, ma col tempo i tifosi napoletani hanno compreso la sua vicenda: «Oggi ricevo ancora affetto».

Quagliarella, napoletano doc, ha chiuso la carriera con la Sampdoria al Maradona, proprio il giorno della festa scudetto azzurra: «Un film, un romanzo bellissimo. Non lo dimenticherò mai».