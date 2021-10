Facebook cambia nome: le indiscrezioni diffuse dal sito di tecnolgia The Verge.

Facebook cambia nome, la notizia diffusa da The Verge

Secondo il noto sito di tecnologia The Verge, a breve Facebook cambierà nome. La motivazione sarebbe da ricercare nella necessità di rinnovarsi. Ma, soprattutto, di riabilitare la propria immagine a seguito della “cattiva pubblicità” dovuta dal lungo blackout del 5 ottobre. Non solo: il nome di Zuckerberg è stato danneggiato anche dalle accuse lanciate dalla ex dipendente France Haugen sui presunti rischi per i più giovani e per la democrazia.

Cosa c’è di vero e cosa cambierà

Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto la nomenclatura aziendale, e non i prodotti. Attualmente, infatti, si chiamano “Facebook” sia il famoso social network sia l’azienda che lo controlla – e che controlla anche Instagram, WhatsApp e altri servizi. Sarebbe quest’ultima a cambiare nome, mentre il social network continuerà a chiamarsi Facebook.

Facebook segue le orme di Google

In quest’ottica, quindi, sembra proprio che Facebook seguirà le orme di Google. Nel 2015 ha dato vita alla holding Alphabet, all’interno della quale ricadono tutte le varie attività aziendali. C’è da precisare, comunque, che Zuckerberg non ha ancora commentato la questione, sostenendo che non commenta “voci o speculazioni“.

Le varie ipotesi sul nome e la data dell’annuncio

Chiaramente il nuovo nome è top-secret, tant’è che neanche tutte le più alte sfere del gruppo ne sarebbero a conoscenza. Secondo le anticipazioni del sito ‘The Verge‘, il nuovo nome potrebbe avere al suo interno la parola Horizon, il nome di una piattaforma di realtà virtuale – incrocio tra Facebook e Roblox – su cui la società lavora da tempo. Inoltre, potrebbe esserci qualche riferimento anche al ‘Metaverso‘, la sorta di nuovo universo virtuale che si intreccia con la realtà, su cui sta lavorando. A meno che non ci siano annunci a sorpresa, però, bisognerà aspettare il 28 ottobre, giorno della conferenza annuale della società.