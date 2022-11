False fatturazioni, la Procura chiede un anno di carcere per Adl

La Procura di Napoli ha chiesto un anno di carcere per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del processo per le “false fatturazioni”, ovvero operazioni finanziarie inesistenti legate all’acquisto di alcuni giocatori. Ad essere presi in esame sono i bilanci del 2013 e del 2014, con particolare attenzione all’operazione che ha portato Emanuele Calaiò al Napoli dal Siena.

Secondo quanto si legge su Il Mattino, le indagini si sono articolate in relazione alla triangolazione che si veniva a creare tra la società che intendeva acquistare un calciatore; il calciatore stesso e il suo procuratore. Ad ogni modo, la Procura ha fatto comunque una premessa: in questo scenario, le società vanno ritenute vittime di un sistema distorto, organizzato a tavolino.

Chiesto un anno di carcere anche per il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, oltre che pene anche per Adriano Galliani in qualità di ex ad del Milan (1 anno e 1 mese) e per Alessandro Moggi (2 anni ed 8 mesi).