Ferito dal colpo di pistola a Napoli, corsa in ospedale per un 30enne di Caivano. Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia Stella sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Francesco Di Micco, 30enne di Caivano, si è presentato in ospedale con una ferita di arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei militari, il 30enne avrebbe reagito ad un tentativo di rapina nei dintorni di Piazza Carlo III. Sono stati 21 i giorni di prognosi prescritti. Indagini in corso per chiarire dinamica.

ESPLOSO COLPO DI PISTOLA IN PROVINCIA DI NAPOLI

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti presso l’ospedale di Frattamaggiore per un uomo ferito con colpi d’arma da fuoco. Antonio Martino, 42enne di Cardito, sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi di un distributore di carburanti di Via Atellana (Crispano) dove stava facendo rifornimento. Vista la sua reazione gli sarebbero stati sparati due colpi alla gamba sinistra. Medicato al pronto soccorso è stato dimesso senza prognosi.