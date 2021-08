Scarcerato Tarantino Gianluca, soggetto ritenuto vicino ad ambienti criminali della zona orientale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri è stato fermato da Squadra Mobile a bordo di una Smart in compagnia di moglie e figli minori. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola nascosta nella cintola del bermuda, con dentro 5 proiettili. Nonostante il soggetto fosse pregiudicato, grazie al lavoro dei difensori Leopoldo Perone e Antonio Rizzo ha rimediato, dinanzi alla 6 sezione del Tribunale di Napoli in sede di direttissima, solo un anno e quattro mesi ed e’ stato immediatamente rimesso in libertà.

