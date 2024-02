Condannato al carcere per aver festeggiato lo scudetto del Napoli: la sentenza

PUBBLICITÀ

Se non fosse vero ci sarebbe da sorridere ed invece c’è solo da riflettere perché i fatti sono reali con tanto di condanna per un tifoso del Napoli, reo di aver festeggiato lo scudetto a Gorizia: per lui tre mesi di carcere convertiti in sanzione pecuniaria di 2750 euro.

Condannato per aver festeggiato lo scudetto del Napoli

Protagonista della singolare storia Cristiano Petriccione, tifoso del Napoli residente in Friuli, che ha deciso di opporre ricorso alla sentenza del giudice motivata dall’eccensione di fuochi (per la quale si dichiara estraneo ai fatti) ed aggravata dalla presenza di amici e dall‘aver promosso una riunione senza l’autorizzazione del Questore all’interno di un campo sportivo nelle ore immediatamente successive alla matematica conquista del terzo tricolore.

Gorizia, il tifoso del Napoli farà appello

A darne notizia è l’Unione Azzurra nel Mondo che ha, pur certa che la giustizia farà il suo corso, ha espresso vicinanza a Cristiano, impegnato attivamente sul territorio ed all’epoca dei fatti presidente di una squadra di calcio di ragazzini di Monfalcone.

La vicinanza dell’Unione Azzurra nel Mondo

“Si è dimesso per correttezza – si legge nel comunicato diramato dall’Unione Azzurra nel Mondo – Noi siamo dalla parte della legalità, ma anche da quella del buon senso. Ed è per questo che esprimiamo piena solidarietà all’amico Cristiano”.