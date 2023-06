PUBBLICITÀ

In occasione del “Pizza Village” in corso nella Mostra d’Oltremare di Napoli, il presidente del Consiglio direttivo del Social Club Napoli Maradona, Angelo Pisani, ha consegnato, al termine della fiaccolata che si è tenuta nel quartiere Pianura, il titolo di socio onorario, alla memoria, ai genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane 18enne morto la notte del 20 marzo scorso, nella zona degli chalet di Napoli, dopo essere stato raggiunto da un proiettile in petto sparato al culmine di una lite tra altre persone e che non lo aveva visto coinvolto.

Lo rende noto l’organizzazione del Pizza Village.

Il riconoscimento al giovane ucciso è stato ritirato, insieme con una targa del Pizza Village, dai genitori accompagnati dal legale della famiglia, Sergio Pisani.

“Francesco Pio sognava di svolgere l’attività di pizzaiolo e così, almeno simbolicamente, partecipa al Pizza Village insieme con grandi pizzaioli napoletani” affermano i promotori della kermesse.

Hanno ricevuto la tessera di socio onorario e una statuetta di San Gennaro, a firma dell’artista Alessandro Flaminio, alcuni storici tifosi azzurri tra cui Giuseppe Cantisano, Sergio Roncelli, Francesco Coppa, Nicola Graziano, Pino Taormina, Francesco Cicchella, Marco Mansueto, Michele Giugliano, Margherita Salemme, Cosimo Aliberti, Maria Masi, Luca Di Lorenzo, Francesco Corbello.

Per la morte assurda di Francesco Pio Maimone, il 18enne che lo scorso 20 marzo agli chalet di Mergellina rimase vittima innocente di un proiettile indirizzato a un altro, ci sono ben 11 indagati a cominciare dal presunto assassino Francesco Pio Valda.